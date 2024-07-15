قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف مناطق واسعة في قطاع غزة

واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم، قصفها لمناطق متفرقة في قطاع غزة.
وشنت طائرات الاحتلال غارات على أحياء الزيتون وتل الهوا والتفاح بمدينة غزة، فيما تعرضت المناطق الشمالية والشرقية من مخيمات وسط القطاع لقصف مكثف، أسفر عن تدمير هائل في ممتلكات الفلسطينيين، ترافق ذلك مع قصف الزوارق الحربية الإسرائيلية لشواطىء مخيم النصيرات.
وفي مدينة رفح، نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على المناطق الشرقية والوسطى من مدينة رفح، مما أدى إلى تدمير مربعات سكنية كاملة في تلك المناطق.
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