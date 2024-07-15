انخفاض طفيف ثم حرارة شديدة.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الاثنين 15 يوليو وحتى والسبت 20 يوليو، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض الطفيف على أغلب الأنحاء.

وقالت الهيئة يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة أنه يوجد إضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح 30 : 40 كم / س، وارتفاع الموج يصل لـ 2 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد أن ارتفاع درجات الحرارة يبدأ بداية من يوم الأربعاء وتكون بقيم 2 إلى 3 درجات على أغلب الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: