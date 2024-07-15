شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة تختتم أعمالها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها اليوم الاثنين 15يوليو 2024 بالاستماع إلى بيانات وزراء (الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وعقدت اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، اجتماعات مكثفة على مدار الـ (5) أيام الماضية استعرض خلالها الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة وسط نقاشات موسعة ومستفيضة بين النواب والوزراء المعنيين وصولا الى إيجاد حلول عاجلة للمشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات بما يعكس حرص النواب والوزراء على مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق مزيداً من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالدولة في كافة القطاعات.

