شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: تخصيص "المتحدة" شاطئا مجانيا بالعلمين لافتة تستحق التقدير والان مع تفاصيل الخبر

ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تجهيز الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحد الشواطئ في مدينة العلمين الجديدة لرواد المدينة مجانًا، والذي يعتبر هدية الشركة المتحدة لزوار وأهالي مدينة العلمين ، مشيرا إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعمل وفقا لاستراتيجية وطنية تتضمن إطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة.

كما أشاد عضو مجلس النواب، بإعلان إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، معتبرا ذلك رسالة محبة ودعم للشعب الفلسطيني، وهو ما يعكس دعم الدولة المصريين للقضية الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة، مؤكدا أن مصر كانت وستظل الداعم الأول والراسخ للقضية الفلسطينية منذ عام1948 وحتي الآن، وأن القضية الفلسطينية راسخة في وجدان كل مصري .



وقال "محسب"، إن الشركة المتحدة تعمل بإخلاص من أجل الترويج للسياحة في مدينة العلمين، وإظهار ما تتمتع به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، لافتا إلى أن مهرجان العلمين الجديدة أصبح عنصر جذب مهم للسياحة الصيفية، حيث يتضمن عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات.



وشدد النائب أيمن محسب، على أن النهضة التى شهدها الساحل الشمالي ومدينة العلمين بشكل خاص ساهمت في وضعها على خريطة السياحة العالمية، لافتا إلي أن المدينة الجديدة أصبحت نقطة جذب سياحي، وقادرة على منافسة كبرى المدن السياحية في العالم.