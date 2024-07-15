"النشرة": قوة من الجيش داهمت بلدة بريتال شرقي بعلبك وتعمل على ملاحقة مطلوبين

افاد مراسل "النشرة"، في البقاع، عن ان "قوة من الجيش اللبناني داهمت منذ الساعة السادسة من صباح اليوم بلدة بريتال شرقي بعلبك، وتعمل على ملاحقة مطلوبين في احياء غربي وشرقي البلدة".
واشار الى ان "القوة المداهمة استحدثت منذ صباح اليوم نقاط وحواجز عند مدخل البلدة وفي ساحتها الرئيسية".
وكانت قوة مماثلة من الجيش اللبناني داهمت امس بلدة بريتال وعملت على ملاحقة مطلوبين، تخلل المداهمة اطلاق نار ومصادرة سيارة رباعية الدفع، وبداخلها اسلحة وذخائر نقلت الى احد المراكز العسكرية.
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