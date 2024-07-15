قامت دوريّات من مديرية أمن الدولة في الشّمال- مكتب أميون، بإخلاء بلدة كفرحزير من النازحين السوريين الّذين كانت قد أنذرتهم قبل فترة، بوجوب إخلاء أماكن سكنهم، لعدم استحواذهم على الوثائق القانونيّة المناسبة.

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة في الشمال أخلت بلدة كفرحزير من نازحين سوريين لا يحملون وثائق قانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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