ارتفاع أسعار النفط في ظل المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، في ظل المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، الغنية بالذهب الأسود.
وبحلول الساعة 08:13 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.16% إلى 85.17 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.16% أيضا إلى 81.15 دولار للبرميل، بحسب بيانات التداولات.
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