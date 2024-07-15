خفر السواحل التركي أنقذ 71 مهاجرًا غير نظامي قبالة سواحل موغلا غرب تركيا

أعلنت قيادة ​خفر السواحل التركية​، أنّه "تمّ إنقاذ 71 مهاجرًا غير نظامي قبالة سواحل قضاء داتشا بولاية موغلا غرب البلاد، وهم على متن 5 قوارب نجاة مطّاطيّة، بعد دفع خفر السّواحل اليونانيّة قواربهم المطّاطيّة للمياه الإقليميّة التّركيّة"، مشيرةً إلى أنّ "من بين المهاجرين الّذين تمّ إنقاذهم 11 طفلًا". ولفتت إلى أنّه "تسليم المهاجرين إلى إدارة الهجرة بالولاية".

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