العمليات المشتركة العراقية: قتل عدد من الإرهابيين وتدمير وكرهم بعملية شرق صلاح الدين

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقيّة، أنّ "عمليّةً أمنيّةً ناجحةً نُفّذت في ناحية قره هنجير شرق كركوك من قبل القطعات الأمنيّة في محافظة السليمانية، ما أسفر عن قتل أحد عناصر عصابات "داعش" الإرهابيّة وإلقاء القبض على إرهابي آخر"، مشيرةً إلى أنّ "من خلال التّحقيق معه، اعترف بوجود وكر مهم لعناصر "داعش" في جبال بلكانه، ضمن قاطع عمليّات شرق صلاح الدّين".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "بالتّنسيق العالي بين جهاز الأمن الوطني واسايش إقليم كردستان العراق، وبإشراف ومتابعة وتخطيط خليّة الاستهداف الجوّي التّابعة لقيادة العمليّات المشتركة واستخدم الموارد الفنيّة، تمّ رصد الوكر وبداخله عناصر إرهابيّة، حيث تمكّن عناصر القوّة الجويّة بواسطة طائرات "F-16" من استهداف هذا الوكر، وتدميره بالكامل على رؤوس العناصر الإرهابيّة".
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