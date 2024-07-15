البلاد: تواصل جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين تحد سافر للقرارات الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت صحيفة (البلاد) السعودية، أن آلة الحرب الإسرائيلية تواصل جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وكافة المنظمات القانونية والإنسانية.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الاثنين تحت عنوان "مسؤولية المجتمع الدولي" - إلى أن المجازر البشعة في (المواصي وخان يونس ومخيم الشاطئ في قطاع غزة) والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال، لن تكون أخر تلك الجرائم، مؤكدة أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، دون اكتراث بالغضب العالمي.

وأكدت أن تواصل جرائم الإبادة تحدٍ سافر لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وكافة المنظمات القانونية والإنسانية، فيما لا يزال المجتمع الدولي عاجزًا عن تحمل مسؤولياته لردع الاحتلال ومحاسبته على جرائمه، التي بلغت أعداد ضحاياها من الفلسطينيين على مدى تسعة أشهر أكثر من 38 ألفا و584 شهيدا، ونحو 89 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال.

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مستوطنين دخلوا بأكثر من مجموعة من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.

وأشارت الوكالة إلى أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

283 يوماً للعدوان على قطاع غزة.. أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٨٣ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي اربع مجازر بحق العائلات الفلسطينية وصل منها للمشافي ١٤١ شهيدا و ٤٠٠ جريح لترتفع حصيلة العدوان منذ السابع من اكتوبر إلى ٣٨٥٨٤ شهيد و ٨٨٨٨١ جريح.

وعادت قوات الاحتلال لقصف مراكز تؤوي نازحين وسط قطاع غزة.

واستشهد ١٧ مواطنا واصيب نحو ثمانين في مجزرة جديدة استهدفت مدرسة ابو عريبان في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتعد هذه المجزرة الـ ٤٤ في المخيم منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من اكتوبر.

وفي مخيم المغازي استشهد خمسة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال في قصف الاحتلال منزلا لعائلة المناعمة.

جنوب القطاع.

وفي خان يونس اعلن الدفاع المدني انتهاء عمليات البحث عن شهداء مجزرة الاحتلال بحق المواطنين والنازحين في منطقة مواصي محافظة خان يونس .

وامد ان العدد الإجمالي بلغ ٤٠٠ مواطن ما بين شهيد وحريح وان ١٢٠٠ خيمة تضررت في المجزرة وان اربعة من رجال الدفاع المدني استشهدوا في المجزرة التي وقعت صباح السبت.

وجددت طائرات الاحتلال قصفها للمدينة واستهدف الطيران الحربي شقة في عمارة سكنية بالقرب من مسجد إسماعيل أبو شنب محيط مدراس العودة في عبسان الكبيرة شرق خانيونس دون اصابات.

وفي رفح التي يجتاحها جيش الاحتلال الشهر الثالث على التوالي يستمر نسف المربعات السكنية.

وقصف جيش الاحتلال تجمعا للمواطنين في بلدة الشوكة شرق رفح ما ادى لاستشهاد سبعة مواطنين في حين انتشل المسعفون جثامين ستة مواطنين وهي متحللة من مناطق متفرقة من رفح.

غزة والشمال.

وفي مدينة غزة أكمل جيش الاحتلال سحب دباباته من حي تل الهوا والشيخ عجلين بعد سبعة أيام من التوغل البري.

وانتشل المسعفون جثامين عشرة مواطنين من الحي ليرتفع عدد الشهداء خلال الاجتياح إلى سبعين.

وارتقى شهيد بقصف طائرة مسيرة إسرائيلية قرب برج السوسي داخل حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وانتشل مسعفون جثمان شهيد من بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصفها لاحياء الزيتون وبلدة بيت لاهيا.