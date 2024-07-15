شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق بقطاع غزة خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة -

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، أن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف على أحياء تل الهوا، والشيخ عجلين، والصبرة في مدينة غزة، فيما أطلقت الطائرات المروحية النار صوب الفلسطينيين في حي تل الهوا جنوب غرب المدينة.

وأضافت الوكالة، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط شارع 8 بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، مضيفة أن مسعفي الهلال الأحمر انتشلوا جثامين 5 شهداء بينهم 3 أطفال جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال قذائفها على منطقة المغراقة وأطراف مخيم النصيرات الشمالية، والمناطق الشرقية لمخيم البريج، إضافة إلى إطلاق نار من مروحيات الاحتلال شمال غرب مدينة الزهراء.

وأشارت إلى أن الطيران الإسرائيلي أطلق صاروخا على شقة سكنية في محيط مدراس العودة ببلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف على المناطق الغربية من المدينة، بالتزامن مع إطلاق النار من الطيران المروحي.

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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مستوطنين دخلوا بأكثر من مجموعة من باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.

وأشارت الوكالة إلى أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

283 يوماً للعدوان على قطاع غزة.. أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٨٣ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي اربع مجازر بحق العائلات الفلسطينية وصل منها للمشافي ١٤١ شهيدا و ٤٠٠ جريح لترتفع حصيلة العدوان منذ السابع من اكتوبر إلى ٣٨٥٨٤ شهيد و ٨٨٨٨١ جريح.

وعادت قوات الاحتلال لقصف مراكز تؤوي نازحين وسط قطاع غزة.

واستشهد ١٧ مواطنا واصيب نحو ثمانين في مجزرة جديدة استهدفت مدرسة ابو عريبان في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتعد هذه المجزرة الـ ٤٤ في المخيم منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من اكتوبر.

وفي مخيم المغازي استشهد خمسة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال في قصف الاحتلال منزلا لعائلة المناعمة.

جنوب القطاع.

وفي خان يونس اعلن الدفاع المدني انتهاء عمليات البحث عن شهداء مجزرة الاحتلال بحق المواطنين والنازحين في منطقة مواصي محافظة خان يونس .

وامد ان العدد الإجمالي بلغ ٤٠٠ مواطن ما بين شهيد وحريح وان ١٢٠٠ خيمة تضررت في المجزرة وان اربعة من رجال الدفاع المدني استشهدوا في المجزرة التي وقعت صباح السبت.

وجددت طائرات الاحتلال قصفها للمدينة واستهدف الطيران الحربي شقة في عمارة سكنية بالقرب من مسجد إسماعيل أبو شنب محيط مدراس العودة في عبسان الكبيرة شرق خانيونس دون اصابات.

وفي رفح التي يجتاحها جيش الاحتلال الشهر الثالث على التوالي يستمر نسف المربعات السكنية.

وقصف جيش الاحتلال تجمعا للمواطنين في بلدة الشوكة شرق رفح ما ادى لاستشهاد سبعة مواطنين في حين انتشل المسعفون جثامين ستة مواطنين وهي متحللة من مناطق متفرقة من رفح.

غزة والشمال.

وفي مدينة غزة أكمل جيش الاحتلال سحب دباباته من حي تل الهوا والشيخ عجلين بعد سبعة أيام من التوغل البري.

وانتشل المسعفون جثامين عشرة مواطنين من الحي ليرتفع عدد الشهداء خلال الاجتياح إلى سبعين.

وارتقى شهيد بقصف طائرة مسيرة إسرائيلية قرب برج السوسي داخل حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وانتشل مسعفون جثمان شهيد من بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصفها لاحياء الزيتون وبلدة بيت لاهيا.