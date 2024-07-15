إندونيسيا تعتزم زيادة إسهاماتها للأونروا بمقدار 1.2 مليون دولار

ياسر رشاد - القاهرة - تعتزم إندونيسيا زيادة إسهاماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمقدار 1.2 مليون دولار أمريكي، كشكل من أشكال الدعم الملموس لعملها مع اللاجئين الفلسطينيين.

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية الإندونيسية، اليوم الاثنين، أن "الحكومة أعلنت من خلال الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة أرماناثا ناصر، في مؤتمر التعهدات للأونروا، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، يوم الجمعة الماضي، التزاما جديدا في شكل زيادة الإسهامات الطوعية المنتظمة بمقدار 1.2 مليون دولار أمريكي سنويا بدءا من عام 2024"، بحسب وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية.

وأضاف أن بالإضافة إلى التعهد بزيادة المساهمة السنوية، فإن إندونيسيا ملتزمة بتقديم منحة بقيمة مليوني دولار للمساعدة في تلبية الاحتياجات في "نداء الأونروا العاجل" في الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2024.

وتابع: أن "إندونيسيا أعربت أيضا عن التزامها بالسعي للحصول على تمويل مبتكر للأونروا، بما في ذلك إشراك المجتمع الإندونيسي من خلال استكشاف الشراكات مع مؤسسات إدارة الزكاة".

"الخارجية الفلسطينية" تدين اعتداء الاحتلال على الحرم الإبراهيمي الشريف

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على سقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على موقع مسجّل على قائمة التراث العالمي لدى "اليونسكو"، كتراث ديني وثقافي فلسطيني وإنساني عالمي، واستفزاز صريح لمشاعر المواطنين والمسلمين.

واعتبرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن هذا الاعتداء هو جزء لا يتجزأ من مشاريع الاحتلال الرامية إلى تكريس سرقة الحرم الإبراهيمي الشريف وتهويده، من خلال تغيير معالمه وهويته التاريخية والحضارية، وهو تعبير أيضاً عن عقلية الاحتلال وسياساته التي تستهدف دور العبادة والأماكن التاريخية والتراثية في فلسطين المحتلة وتزوير واقعها لخدمة روايات الاحتلال ومخططاته الاستعمارية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، متابعتها لهذه الانتهاكات وغيرها مع اليونسكو والمنظمات الأممية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، وتفعيل لجان تقصي الحقائق للاطلاع على تفاصيل عمليات تهويد هذه الأماكن التاريخية ودور العبادة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للضغط على حكومة الاحتلال لوقفها فوراً.