الطقس اليوم.. الأرصاد: رياح ورمال وأتربة واضطراب ملاحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الاثنين والظواهر الجوية المتوقعة على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد، في بيان، إلى استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت الهيئة، إن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى في الظل تبلغ 35 درجة.

وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما يوجد اضطراب في حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى 1.5 و2 متر.