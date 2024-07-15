اخبار العالم

زيارة مفاجئة.. وزير العمل يتعهد بتوفير متطلبات تقديم خدمة لائقة بالمواطنين

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أجرى محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، زيارة مفاجئة، لتفقد سير العمل داخل مديرية عمل محافظة الجيزة، استقبله خلالها محمد رمضان، وكيل المديرية.

وقالت "العمل"، في بيان، إن الوزير زار مكاتب العاملين بالمديرية، واستمع إلى رؤيتهم في تطوير العمل، والنهوض به داخل هذه المحافظة.

وتعهد وزير العمل، بتوفير جميع الإمكانيات التي من شأنها تقديم الخدمة للمواطنين بشكل لائق وكريم، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وحث "جبران"، العاملين بالمديرية، على تكثيف الجهود، مشيرًا إلى أن مديريات العمل واحدة من أهم أذرع وزارة العمل المنوط بها تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع، وتنفيذ الملفات ومنها: التدريب من أجل التشغيل، ودعم العمالة غير المنتظمة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وغيرها.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا