بحضور وزير الخارجية.. انطلاق أعمال اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

انطلقت اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب، اليوم الإثنين؛ لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول للمجلس، لليوم السادس على التوالي؛ حيث تستمع اللجنة خلال جلسة الاستماع الأولى إلى بيان السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وتستمع اللجنة، خلال الجلسة الثانية والأخيرة اليوم، إلى بيانات وزارات التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعقدت اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة اجتماعات مكثفة على مدار الأيام الخمسة الماضية؛ استعرض خلالها الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة، وسط نقاشات موسعة ومستفيضة بين النواب والوزراء المعنيين، وصولًا إلى إيجاد حلول عاجلة للمشكلات والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات؛ بما يعكس حرص النواب والوزراء على مصلحة الوطن والمواطن، وتحقيق مزيد من التكامل بين السلطتَين التشريعية والتنفيذية؛ من أجل النهوض بالدولة في كل القطاعات.