شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة دراسة برنامج الحكومة: التكامل فى الفكر والرؤى بين الوزراء يبعث بالتفاؤل والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب رئيس اللجنة الخاصة المشكلة بالمجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة فى بداية الاجتماع العاشر، على التوافق الذى شهدته اللجنة بين جميع وزراء الحكومة الجديدة والتنسيق المتبادل بينهم فى جميع الملفات، سواء فى الأفكار بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وكذلك الطرح بين وزيرى الزراعة والموارد المائية.

وأضاف سعد فى كلمته "لقد رأينا تنسيقاً فى الرؤى بين وزيرى الكهرباء والبترول، و تكاملاً فى الفكر بين وزيرى التنمية المحلية والإسكان، وهذا فى حد ذاته يبعث بالتفاؤل للشارع المصري.

ولفت "سعد الدين" إلى أن أهم ما تميزت به أعمال اللجنة الخاصة هو ما لمسناه بأن نواب الشعب وحكومته متوافقون على مبدأ هام وهو إعلاء مصلحة الوطن والشعور بمتطلبات المواطن لتقديم أفضل ما يتطلع إليه المجتمع المصري، الأمر الذى أدى إلى تقبل الجانبين لجميع الرؤى والأفكار والحلول للوصول إلى بنيان قوى للجمهورية الجديدة.



وأكد سعد الدين أن اللجنة استغرق ستة أيام متصلة عما، حضر خلالها وزراء الحكومة الجديدة، فضلاً عن نواب الوزراء لعرض بياناتهم وخطط وزاراتهم فى برنامج الحكومة الجديدة.

وفى هذا الصدد، وجه "سعد الدين" خالص الشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين حضروا معنا اجتماعات اللجنة الخاصة، لعرض رؤية الحكومة الجديدة بمصداقية ووضوح، فى مناقشات امتدت لساعات متأخرة.

كما وجة الشكرالتقدير بصفة خاصة للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذى واصل جميع اجتماعات اللجنة الخاصة، واستطاع بمهنية تقريب وجهات النظر والأفكار بين النواب والسادة الوزراء.



السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة



انطلاق أعمال اللجنة الخاصة لعرض برنامج الحكومة بمجلس النواب



كلمة المستشار أحمد سعد