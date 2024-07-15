شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار تطلق مشروع قائد استراتيجي من خلال التواصل المجتمعي والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت كتلة الحوار، مشروع قائد استراتيجي بهدف تعزيز قدرات الشباب وإكسابهم العديد من المهارات الحياتية.

وأكد الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار أن هناك اهتمام كبير بالشباب وتنمية مهاراتهم، موضحا أن الشباب هم مظلة جامعة للتعبير عن آرائهم بحرية تامة والمشاركة بفعالية في الأنشطة والفعاليات المختلفة من خلال دمجهم في الحياة السياسية لكى يصبحوا قيادات تحمل قدر كبير من المسؤولية تجاه وطنهم.

وقالت نرمين ميشيل عضو مجلس أمناء كتلة الحوار ورئيسة لجنة التواصل المجتمعي إن مشروع قائد استراتيجي يستهدف تدريب مئات الشباب علي العديد من الموضوعات منها التواصل والقيادة والتفاوض وكيفية إدارة الأزمات في المجالات المختلفة.

و أوضحت ميشيل أن الشباب هم الركيزة الأساسية لنهضة الأمم ومصر بلدة شابة تحتاج لاستثمار قدرات الشباب ، ولذلك يجب أن يكون استقطاب طاقاتهم وتوظيفها أولويةَ جميع المؤسسات سواء الاجتماعية والسياسية التي تسعى للتغيير لبناء جمهورية جديدة.