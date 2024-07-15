الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت في أجواء الجنوب

خرق الطّيران الحربي الإسرائيلي جدار الصّوت وعلى دفعات، فوق أجواء قرى وبلدات قضاء صور في جنوب لبنان، منفّذًا غارات وهميّة، كما خرق جدار الصّوت فوق منطقة صيدا والزهراني.

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