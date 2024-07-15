عاصفة ضربت ولاية أضنة التركية وأحدثت دمارا هائلا في الأبنية والممتلكات العامة

ضربت ولاية أضنة التركية عاصفة هائلة أحدثت دمارا هائلا في الأبنية والممتلكات العامة، وأدت إلى تحطم أسطح منازل وسقطت رافعة برجية.

وضربت العواصف والأمطار الأجزاء الشمالية من المدينة حوالي الساعة 17:00 من بعد ظهر يوم أمس الأحد.

وبسبب العاصفة، تحطمت أسطح بعض المنازل واللوحات الإعلانية في شارع تركمان باشي في منطقة تشوكوروفا، وسقطت العديد من الأشجار في شارع تورغوت أوزال بسبب العاصفة.

كما انهارت الرافعة البرجية في موقع بناء في منطقة تشوكوروفا بسبب العاصفة. وأدت الرياح العاتية إلى اقتلاع الأشجار التي بدورها سقطت على السيارات المتوقفة على جانب الطرقات، وسقطت العديد من أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية.