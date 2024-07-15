سموتريتش: لن أوافق على صفقة تبادل حتى لو كان الثمن إنهاء مسيرتي السياسية

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبريّة عن وزير الماليّة الإسرائيلي ​بتسلئيل سموتريتش​، تشديده على أنّه لن يوافق على صفقة تبادل "حتّى لو كان الثّمن إنهاء مسيرتي السّياسيّة".

وفي حين أشار إلى أنّ "الأجهزة الأمنيّة قرّرت المضي نحو صفقة غير شرعيّة مقابل أي ثمن"، لفت إلى أنّه "سيتمّ بموجب الصّفقة إعادة 20 أسيرًا، والتخلّي عن البقيّة، ووقف الحرب من دون خطوط حمراء".