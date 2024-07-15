الأمم المتحدة رصدت تراجعا عالميا في معدلات تلقيح الأطفال

رصدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، تراجعا عالميا في معدلات تلقيح الأطفال، مشيرة إلى أن "معدلات التلقيح لم تعد بعد إلى مستوياتها قبل جائحة كوفيد-19".
وأفادت المنظمتان في بيان مشترك، بأن "2.7 مليون طفل إضافي لم يتم بعد تلقيحهم، أو تلقوا تلقيحا غير كامل خلال سنة 2023، وذلك مقارنة بمستويات 2019، قبل تفشي الجائحة".
من جانبها، عبّرت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، عن "أسفها لما تظهره نتائج الرصد بأن "العديد من الدول لا تزال تهمل عددا كبيرا من الأطفال، فخلال 2023، تلقى 84 % فقط من الأطفال في هذه الفئة العمرية الذين كان ينبغي أن يتلقوا هذا اللقاح".
وأوضحت المسؤولة الأممية أن "108 ملايين طفل تلقوا ثلاث جرعات من لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي، حيث تعد الجرعة الثالثة مؤشرا رئيسيا على معدل التغطية العالمية باللقاحات، وذلك وفقا للبيانات التي نشرتها الوكالتان الأمميتان".
يشار إلى أن هذه النسبة لم تتغير منذ 2022، مما يعني أن التقدم المتواضع الذي تم تسجيله آنذاك، بعد الانخفاض الحاد بسبب أزمة كوفيد-19، قد تعثر، وكان هذا المعدل يبلغ 86 % في 2019، قبل تفشي الجائحة.
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