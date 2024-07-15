ليبرمان: اقتصادنا ينهار والدبلوماسية تتآكل والشمال يحترق وإيران تسلح نفسها

اشار زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الى ان "جنودنا يعانون من الكوابيس، واقتصادنا ينهار والدبلوماسية تتآكل والشمال يحترق وإيران تسلح نفسها"، لافتا الى ان "الحكومة غير الشرعية مستمرة وكأن شيئا لم يحدث".
وأكد أنه "يجب أن تتم المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين بعيدا عن عدسات الكاميرات"، مشددا على انه "حان الوقت لحكومة أخرى تعيد البلاد إلى المسار الصحيح لاستعادة الردع الإسرائيلي".
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