هل تلجأ إســرائيل لخطة «شمشون» ضد إيران

الشارقة - اميمة ياسر - أثارت تصريحات وزير الدفاع الإسـ ـرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، التي دعا فيها إلى "شن هجـ ـوم نـ ـووي على إيران" تساؤلات حول مدى قدرة إسـ ـرائيل على تنفيذ تلك الضربة ومدى قدرة إيران على الرد.

وعلق محللون مصريون على هذه التصريحات في حديث خاص لـ "RT".

وقال اللواء نصر سالم، الخبير الاستراتيجي المصري ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: "إن تصريح وزير الدفاع الإسـ ـرائيلي السابق عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، بضرب إيران بالقنـ ـبلة النـ ـووية والتعامل معها، هو كلام بلا مسؤولية، والموضوع ليس بهذه البساطة أن يستخدم قنـ ـبلة نـ ـووية ضد دولة أيا كانت هذه الدولة، وعندما يكون الموقف مع إيران تحديدا، فأنا أذكره بالتصريح الذي قاله أحد قادة إيران في السابق ردا على مثل هذا التهور من أحد الإسـ ـرائيليين أيضا، كان قد هدد بضرب إيران بقنـ ـابل نـ ـووية، فجاء الرد الإيراني وقتها أن إيران تتحمل خسائر بشرية حتى 3 مليون قتـ ـيل، فكم من الخسائر تستطيع إسـ ـرائيل أن تتحملها".