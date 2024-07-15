الروانديون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية

ياسر رشاد - القاهرة - يدلي الناخبون الروانديون، اليوم الاثنين، بأصواتهم في انتخابات رئاسية من المتوقع أن تمد فترة الحكم الطويلة للرئيس بول كاجامي الذي يتولى السلطة منذ عام 1994.

الانتخابات الرئاسية الرواندية

وصل بعض الناخبين في العاصمة كيغالي في وقت مبكر من الساعة الخامسة صباحًا وانتظروا فتح صناديق الاقتراع، وكانت هناك طوابير طويلة في بعض مراكز الاقتراع.

قال سائق دراجة نارية للركاب جان كلود نكورونزيزا: "ستكون هذه المرة الأولى التي أقوم فيها بالتصويت، سأصوت للرئيس كاغامي لأنني لم أر زعيماً مثله من قبل”.

وتقول السلطات الانتخابية، إن 9.5 مليون رواندي مسجلون للتصويت من بين السكان البالغ عددهم 14 مليون نسمة، ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية في وقت لاحق يوم الاثنين.

ويكاد يكون من المؤكد، أن النتيجة ستكون لصالح كاغامي، الزعيم الاستبدادي الذي يخوض الانتخابات دون معارضة تقريبا.

المعارضة في رواندا

خصومه هم فرانك هابينيزا من حزب الخضر الديمقراطي في رواندا والمرشح المستقل فيليب مباييمانا، وكلاهما ناضل لجذب المؤيدين خلال الحملات الانتخابية.

واجه كاغامي، نفس المعارضين في عام 2017، عندما حصل على ما يقرب من 99٪ من الأصوات.

وأضاف هابينيزا لوكالة أسوشييتد برس يوم الاثنين، أن حزبه "تحسن ونحن واثقون من أننا سنؤدي بشكل جيد للغاية هذه المرة".

ويتولى كاغامي (66 عاما)، مسؤولية الدولة الصغيرة الواقعة في شرق أفريقيا منذ أن استولى على السلطة كزعيم للمتمردين الذين سيطروا على حكومة رواندا وأنهوا الإبادة الجماعية في عام 1994.

وكان نائب رئيس رواندا والزعيم الفعلي من عام 1994 إلى عام 2000، عندما أصبح رئيسًا لأول مرة، لقد أدانه الكثيرون باعتباره سلطويًا عنيفًا، بينما أشاد به آخرون لرئاسته لنمو مثير للإعجاب خلال العقود الثلاثة التي تلت الإبادة الجماعية.

ويعد كاغامي من بين بعض الزعماء الأفارقة الذين مددوا حكمهم من خلال السعي إلى إجراء تغييرات على حدود الولاية.

وفي عام 2015، صوت الروانديون في استفتاء لصالح إلغاء الحد الأقصى لفترتين، الآن يمكن أن يبقى كاغامي في السلطة حتى عام 2034.

وقال كاغامي للصحفيين يوم السبت إن تفويضه يأتي من الشعب.