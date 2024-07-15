مسؤول روسي: خطط مرتقبة لتسليح قوارب "فيزير" بصواريخ خفيفة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير العام للشركة الصناعية العسكرية الروسية "كي أم زد"،ميخائيل دانيلينكو، اليوم الاثنين أن هناك خططا مرتقبة لتسليح القوارب المسيرة الثقيلة المتعددة المهام "فيزير" بصواريخ خفيفة.

وقال دانيلينكو - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - "يمكن لمثل هذا القارب أن يكون بمثابة حاملة صواريخ خفيفة، فهو منتج بسيط للغاية ورخيص بتكلفة نحو 500 ألف روبل (أي مايقارب 5000 دولار) ويمكننا تركيب 6 إلى 8 قاذفات على متن القارب، والتي يمكنها حمل صواريخ خفيفة، لتصل بدقة إلى المكان المطلوب ومن ثم تنفذ الانفجار".

وأضاف دانيلينكو أن اختبارات مثل هذا القارب جارية بالفعل، مشيرا إلى أنه يمكن تزويد القوارب بكاميرات فيديو، أو وضع ذخيرة بداخلها، أو تثبيت أسلحة على منصة الإطلاق لضمان توازن المسيرة، مؤكدا أن مثل هذه المنصة ضرورية للتصوير الدقيق عندما تكون المياه هائجة، بغض النظر عن بيئة الرياح، أو المياه القاسية.

يذكر أن شركة "كي أم زد" متخصصة في تنفيذ أوامر وزارة الدفاع، ولا سيما في إنتاج القوارب لقوات الأمن الروسية، والمسيرات البحرية.

روسيا تدمر 10 مسيرة أوكرانية.. وكييف تعلن إصابة 8 أشخاص في قصف خيرسون

دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية، 10 طائرات مسيرة أوكرانية اليوم الاثنين فوق مقاطعة "بريانسك".

وأعلن حاكم بريانسك، ألكسندر بوغوماز وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" - أن قوات الدفاع الجوي الروسية، دمرت طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات أو دمار، كما تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام المسيرات، حيث تم تدمير 3 طائرات دون طيار فوق منطقة زلينكوفسكي".

من جهة أخرى، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا، أولكسندر بروكودين، صباح اليوم الاثنين، أن 8 أشخاص أُصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال بروكودين ـ في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية ـ : إن الجيش الروسي استهدف عدة بلدات تابعة للإقليم من بين ذلك أنتونيفكا وسادوف وبيلوزركا وكيزوميس وستانيسلاف وسوفيفكا وداريفكا وميكيلسكه وبريدنيبروفسكي ودنيبروفسكي وخيرسون، وجرى استهداف، منشأة طبية ومبنى إداري ومؤسسة زراعية ومبنى شاهق و22 منزلا في حين لُحقت أضرار بخط أنابيب غاز ومبنى خارجي وسيارات خاصة".