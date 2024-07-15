البحرين تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي وكندا

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله بن عادل فخرو مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، سبل تعزيز التقدم المنشود بين الجانبين في جميع المجالات، وخصوصًا الاقتصادية منها.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم الاثنين أن الجانبين ناقشا، خلال اللقاء، عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون المشترك.

وخلال اللقاء.. أشاد الوزير البحريني بعلاقات الصداقة الوثيقة والتعاون المتميزة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وما تتسم به من حرص مشترك على تعزيز مجالات التعاون، بما يلبي طموحات الجانبين، ويدعم المصالح المشتركة.

وفي سياق متصل.. بحث وزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله بن عادل فخرو مع رئيس المجلس التجاري الكندي العربي الدكتور محمد الصواف، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والشراكة الاستثمارية بين الجانبين.

وخلال الاجتماع.. أشاد الوزير البحريني بدور المجلس التجاري الكندي العربي في بلورة الرؤى الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، والعمل على فتح آفاق جديدة تشمل العديد من المجالات، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص في توطيد العلاقات المشتركة، وزيادة حجم المبادلات التجارية.

وأشار فخرو إلى التسهيلات التي تتيحها مملكة البحرين لجذب المشروعات العالمية، والاستفادة من هذه المميزات التي أسهمت بشكل كبير في جعل المملكة وجهة وخيار أول للعديد من المشاريع الاستراتيجية والتنموية.