البحرية البريطانية: وقوع حادث بحري قرب ميناء الحديدة اليمني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "أمبري"، اليوم الاثنين، إنها تلقت بلاغا عن وقوع حادث بحري على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة اليمنية.

وأضافت هيئة العمليات، أنه يجري تحري الواقعة دون تقديم مزيد من تفاصيل.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، توترت الأوضاع في البحر الأحمر، مع شن جماعة أنصار الله الحوثي هجمات على جميع السفن المتجهة من وإلى إسرائيل، قائلة إن هجماتها مستمرة لحين وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية التي تسيطر على الأجزاء الأكثر اكتظاظًا بالسكان في اليمن والمتحالفة مع إيران هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ أشهر تضامنًا مع الفلسطينيين، الذين يواجهون حملة عسكرية إسرائيلية شرسة في غزة.

وأجبرت تلك الهجمات شركات الشحن على تغيير مسار السفن ولجأت إلى سلك طريق أطول وأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا، كما أثارت الهجمات المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة حماس مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.