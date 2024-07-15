انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ)

انطلق اليوم الاثنين التصويت في الانتخابات البرلمانية السورية في كل المراكز الانتخابية في جميع المحافظات لانتخاب أعضاء مجلس الشعب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات أعلنت بدء عمليات التصويت في انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع مع فتح صناديق الاقتراع بالمراكز الانتخابية حيث بلغ عدد المرشحين للانتخابات 1516 مرشحا.

وقالت اللجنة إنه تم تحديد مراكز الاقتراع بناء على دراسة متأنية روعي فيها أن تكون ضمن التجمعات السكنية الكبيرة والتجمعات العمالية.