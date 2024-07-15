شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. رئيس الوزراء ووزير الإسكان يتفقدان وحدات مبادرة "سكن لكل المصريين" والان مع تفاصيل الخبر

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس شريف الشربينى ، وزير الإسكان - وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحدودى الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، ويسلم عقود الوحدات للمستفيدين.

ويسلم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، وحدات سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة.

وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد تفقد منذ أيام اللمسات الأخيرة لإنهاء عدد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" - محور منخفضى الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، استعداداً لتسليمها لمستحقيها.



