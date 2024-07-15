العمل على إخماد حريق في معمل لفرز النفايات في محيط مرفأ بيروت

اندلع حريق في مكان فرز النّفايات في سوق السمك، في محيط مرفأ بيروت، ما أدّى إلى تصاعد دخان أسود بأجواء المكان.
بدوره، أكّد رئيس مجلس إدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، لـ"الوكالة الوطنيّة للإعلام"، بعد تداول أخبار عن حصول حريق في مرفأ بيروت، أنّ "الحريق شبّ في معمل الفرز وهو خارج المرفأ، وتعمل فرق إطفاء بيروت على إخماده".
من جهتها، أفادت قيادة فوج إطفاء بيروت بأنّ الحريق المندلع على مدخل مرفأ بيروت قرب سوق السمك عبارة عن حريق نفايات قرب هنغارت فرز النّفايات.
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