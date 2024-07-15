الارصاد الجوية نفت تعرض لبنان لموجة حر اعتبارا من 16 تموز: درجات الحرارة طبيعية بهذه الفترة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء معه الرؤية أحيانا".

واشارت الى ان "طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية حتى يوم غد الثلاثاء، حيث تعود درجات الحرارة للارتفاع التدريجي ويتحول الطقس الى حار نسبيا يوم الأربعاء بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية في البقاع وفوق الجبال".

وحذّرت المواطنين من "ارتفاع موج البحر ومن تشكل التيارات المائية حيث يصل ارتفاع الموج على الشواطئ الشمالية الى متر ونصف".

ونفت المصلحة "تعرض لبنان الى موجة حر اعتبارا من 16 تموز، حيث أن درجات الحرارة ستكون فوق معدلاتها الموسمية بشكل بسيط في الداخل وهي طبيعية في هذه الفترة".

ولفتت الى ان "الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء معه الرؤية أحيانا".

وذكرت أن "طقس الأربعاء قليل الغيوم اجمالا مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وترتفع نسبة الرطوبة على الساحل ويزيد الشعور بالحر".

واضافت أن "طقس الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الداخلية، وارتفاعها بشكل بسيط في المناطق الجبلية والساحلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة يزداد معها الشعور بالحر.