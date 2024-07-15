المجلس الأوروبي يمدد عقوباته ضد إيران عامًا جديدًا بسبب دعم روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الإثنين، تمديد الإجراءات التقييدية على إيران لمدة عام آخر ينتهي في 27 يوليو 2025، "في ضوء استمرار الدعم العسكري الذي تقدمه إيران إلى روسيا في حربها ضد أوكرانيا".

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن المجلس الأوروبي مدد الإجراءات التقييدية ضد إيران حتى 27 يوليو 2025، في ضوء استمرار الدعم العسكري الإيراني للعمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا، ودعم الجماعات والكيانات المسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر، على أن تستمر مراجعة هذه الإجراءات التقييدية الحالية سنويًا".

وأضاف البيان، أن نظام العقوبات الحالي ينطبق على 12 شخصًا وتسعة كيانات، فيما يخضع المستهدفون لتجميد أصولهم ويُحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر أو بما يصب في مصلحتهم، بالإضافة إلى ذلك، ينطبق حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي على الأشخاص الطبيعيين المدرجين في القائمة.