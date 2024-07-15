بيسكوف: أوربان في موسكو قدم رؤيته لحل الأزمة الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، طرح خلال زيارته لموسكو، المعالم الرئيسية لرؤيته لحل الأزمة الأوكرانية.

وأضاف ممثل الكرملين في حديث للصحفيين اليوم: "خلال الاتصالات التي أجراها في موسكو، حدد السيد أوربان المعالم الرئيسية لرؤيته (لحل الأزمة الأوكرانية)".

بعد زيارته إلى كييف حيث قابل فلاديمير زيلينسكي، وصل أوربان إلى موسكو مع وفد في 5 يوليو وعقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن موسكو توجه رئيس وزراء هنغاريا إلى أذربيجان ومنها إلى الصين. ووصف أوربان جولته هذه، بأنها مهمة سلام.

وكان أوربان قد حذر، من أنه في الأشهر التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، فإن خط المواجهة "سيكون أسوأ بكثير مما هو عليه الآن".