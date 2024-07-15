الكرملين: بوتين لا يخطط للاتصال بترامب بعد محاولة الاغتيال

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن الكرملين الروسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتواصل مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد محاولة اغتياله أمس السبت، مؤكدًا أنه ليس لدى الأول أي خطط للقيام بذلك.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيتم الآن تعزيز الإجراءات الأمنية حول بوتين، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الزعيم الروسي يتمتع بالمستوى المناسب من الحماية ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

وفي وقت سابق، وجه الكرملين الروسي، انتقادًا شديد اللهجة للرئيس جو بايدن بعد الهجوم على سلفه السابق دونالد ترامب خلال تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا، موضحًا أن "روسيا تدين بشدة أي مظاهر للعنف في سياق الصراع السياسي".

وقال المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف إن الهجوم لم يكن ليحدث لو أنفق الرئيس جو بايدن المزيد من الأموال على الأمن الداخلي بدلاً من أوكرانيا.

وأضاف: "نعلم بحالات عديدة لإصابة وحتى اغتيال الرؤساء الأمريكيين.. والآن انتقل العنف إلى داخل البلاد. ولا نعتقد أن محاولة الاغتيال كانت مدبرة من قبل الإدارة الحالية. الأجواء المحيطة بالمرشح ترامب هي التي أثارت ما تواجهه أمريكا. وكان واضحا لجميع المراقبين الخارجيين أن حياته كانت في خطر".

وتابع بيبسكوف قوله إن روسيا تعرب عن تعازيها لجميع الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين جراء محاولة اغتيال ترامب.

وذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط للاتصال بترامب بعد نجاته من محاولة الاغتيال، مجددًا التأكيد على أن "الكرملين لا يتدخل في الانتخابات الأمريكية ولا ينوي الحكم على شرعية نتائجها المستقبلية".