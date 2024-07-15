مقتل 5 شخاص في تفجير استهدف مقهى مزدحمًا بمقديشو

ياسر رشاد - القاهرة - قُتل خمسة أشخاص، أمس الأحد، في تفجير وقع خارج مقهى في مقديشو التابعة لدولة الصومال.

كان الناس يشاهدون المباراة النهائية لكرة القدم الأوروبية بين إسبانيا وإنجلترا، على شاشة داخل مقهى في العاصمة الصومالية عندما انفجرت سيارة محملة بالمتفجرات في الخارج.

يقول أحد الموظفين في المقهى إن العملاء بالداخل نجوا.

وقال محمود صلاد: "لقد أكدنا حتى الآن مقتل خمسة أشخاص وإصابة عشرين آخرين.

وكان معظم الضحايا من الذين كانوا في الخارج، ولحسن الحظ، نجا جميع من كانوا بالداخل، ولكن حدثت أضرار جسيمة في المركبات والممتلكات".

وأكد متحدث باسم الشرطة الصومالية إصابة 20 شخصا على الأقل، ولم يتضح على الفور من المسؤول عن الهجوم.

وتتكرر التقارير عن هجمات تشنها حركة الشباب الإسلامية المتشددة في الصومال.

وتشن حكومة البلاد هجوما ضد المنظمة الإرهابية.

وصل السفير الأمريكي لدى الصومال ريتشارد رايلي، إلى عاصمة صوميالاند، هرجيسا، لتشجيع الحوار والأمن الإقليمي، حسبما ذكرت السفارة الأمريكية في بيان.

السفير الأمريكي يزور أرض الصومال

أعادت زيارة السفير رايلي، التأكيد على التزام الولايات المتحدة طويل الأمد بدعم وازدهار والمؤسسات الديمقراطية والاستقرار في أرض الصومال، في الوقت الذي يشن حرب بين الصومال وإثيوبيا بعد توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة.

أظهرت وثائق اطلعت عليها «رويترز» أن الحكومة الصومالية تسعى إلى إبطاء انسحاب قوات حفظ السلام الأفريقية، وسط تحذيرات من فراغ أمني محتمل، ومع قلق يساور دول الجوار من احتمال استيلاء «حركة الشباب» المتشددة على السلطة.

وتلتزم بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وهي قوة لحفظ السلام تعرف اختصارا باسم «أتميس»، بإكمال الانسحاب بحلول 31 ديسمبر المقبل، وهو توقيت من المتوقع أن تحل فيه قوة جديدة أصغر محلها.

لكن الحكومة طلبت؛ في رسالة الشهر الماضي إلى القائم بأعمال رئيس «مجلس السلام والأمن» التابع للاتحاد الأفريقي، تأجيل سحب نصف القوات؛ البالغ قوامها 4 آلاف جندي، المقررة مغادرته بحلول نهاية يونيو الحالي إلى سبتمبر المقبل. ولم تُنشر تلك الرسالة من قبل.

وأوصت الحكومة في السابق، في تقييم مشترك مع الاتحاد الأفريقي في مارس الماضي واطلعت عليه «رويترز»، بتعديل الجدول الزمني للانسحاب بشكل عام «بناء على الاستعداد والقدرات الفعلية» للقوات الصومالية.