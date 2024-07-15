شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: نحرص على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتكامل مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى توقيع اتفاقية تعاون بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) وشركة "تاليس" الفرنسية، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات القوات المسلحة.

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن توقيع الاتفاقية يستهدف التعاون فى مجال التدريب والبحث والتطوير فيما يتعلق بإنتاج أجهزة الاتصال وأنظمة الإشارة فى ضوء العقد الموقع بين الجانبين لإنشاء شركة مساهمة مصرية جديدة تحت اسم "تاليس اند بنها للصناعات الإلكترونية ش.م.م"، مشيراً إلى أن هذا التوقيع يأتى فى إطار حرص الوزارة على توطين التكنولوجيات التصنيعية الحديثة داخل شركاتها التابعة بالتعاون مع الشركات العالمية، مؤكداً على أن المهمة الأساسية للوزارة تتمثل فى تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة مضيفاً أنه يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار منافسة وكذلك المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة التى تتم بالدولة وتهدف إلى خدمة المواطنين وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، لافتاً إلى حرص وزارة الإنتاج الحربى على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتكامل مع القطاع الخاص المحلى والعالمى فى مجالات التصنيع المختلفة تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياستها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

وأعرب عن حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس بالاهتمام برفع القدرات البشرية وهو ما يحققه التعاون مع شركة "تاليس" حيث تنص الاتفاقية على بند يتيح التدريب والتأهيل العملى والفنى للعاملين بالشركة وذلك لإعداد كوادر من المهندسين والفنيين فى تلك المجالات المتخصصة.



توقيع بروتوكول وزارة الإنتاج الحربي



جانب من التوقيع



خلال التوقيع



صورة تذكارية



صورة تذكارية بعد التوقيع