شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نقل النواب يطالب بربط المهاجرين بوطنهم والاستفادة من علماء المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، إن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصرين بالخارج لديها ملفات هامه في ظل الصراعات التى تشهدها المنطقة مثمنا دور الوزراة بشأن المشكلة الفلسطينية وتهدئة الصراع الاسرائيلي الفلسطيني ومحاولات الوصول لحل نهائي للقضية الفلسطنية، وأيضا التدخل الدبلوماسي المصري في انهاء الصراع في السودان .



وأكد عابد خلال كلمة اليوم بإجتماع اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، بحضور السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج،المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، على أهمية المساعي الدبلوماسية لحماية حقوق الدولة المصرية في نهر النيل وعرض النزاع على الهيئات الدولية للضغط على اثيوبيا والوصل لتنفيذ متطلبات الجانب المصري في موضوع سد النهضة .



وطالب النائب علاء عابد ، بضرورة الإستفادة من مؤتمر "المصريين بالخارج" وتحقيق اقصى استفادة منه بابراز، الفرص الاستثمارية المستحدثة في مصر ،وتقديم الامتيازات والتيسيرات والمحفزات التي تقدمها الدولة المصرية لأبنائها، والوقوف على أهم المشكلات والتحديات التي تواجه المصريين في كل دولة، والتعاون مع البعثات المصرية الدبلوماسية بالخارج، لتعزيز التواصل مع الجاليات المصرية وحل المعوقات التي تواجهها.

وأكد عابد على أهمية ربط الطيور المهاجرة بوطنهم الأم، والاستفادة من خبراء وعلماء المصريين في الخارج، بالإضافة إلى تبادل الخبرات المختلفة ، وبناء جسر للتواصل مع المصريين بالخارج بكل الكفاءة والخبرة المتنوعة لتعظيم المساهمة في عملية البناء والتنمية وفقا للرؤية المصرية 2030 وبناء الجمهورية الجديدة .



وأشار عابد إلى أهمية حل المشكلات التي تواجه الطلبة المصريين العائدين من مناطق ،الصراعات وتذليل أي معوقات أمامهم وتقديم كافة التسهيلات لهم وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسرعه دمجهم بكليات مناظرة في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية .