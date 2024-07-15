شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا ننسى.. سجل حافل للإرهابية بالعنف والدم خلال فترة 30 يونيو "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

العنف جزء لا يتجزأ من استراتيجية التنظيم الإخوانى فى سبيل الوصول إلى السلطة، والغطاء الذى يتخذه فى سبيل تبرير هذا العنف أو التملص منه عبر إلصاقه فى تنظيمات صغيرة، لكنها على كل حال هى أدوات فى يد التنظيم.



وعليه، لم يلجأ الإخوان للعنف بعد ثورة 30 يونيو بل عادوا إلى العنف، فقد تصاعد عنف الإخوان بعد ثورة 30 يونيو، والتي شملت تهديد حياة المصريين بكل طوائفهم، وإطلاق النار على الأهالي بأحداث دموية واشتباكات في الكثير من المناطق السكنية.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين عناصر الجماعة الإرهابية وأهالى عدد من المناطق في أعقاب ثورة 30 يونيو، وذلك الأسلحة النارية والبيضاء وزجاجات المولوتوف، إذ اعتد عناصر الجماعة الإرهابية على المواطنين السلميين، وهددوا أمنهم.