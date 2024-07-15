شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لا ننسى جرائم الإخوان فى حق الأقباط.. حرق الكنائس بعد 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

جرائم عدة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية بحق المصريين الأخوة الأقباط، خاصة عقب ثورة 30 يونيو، العشرات من الكنائس أحرقت وتم تدميرها، والعشرات من الأقباط سقطوا شهداء الاعتداءات الإرهابية، وحتى لا ننسى.

اعتدت جماعة الإخوان الإرهابية، عقب ثورة 30 يونيو علي الكنائس في 17 محافظة في توقيت متزامن، حيث رصد الاعتداء علي 402 من ممتلكات الأقباط، وجاءت محافظة المنيا في المقدمة الأكثر تعرضاً للاعتداءات بواقع 281 حالة.

وقام أفراد الجماعات الإرهابية بسرقة 12 كنسية، ونذكركم بمتابعة جرائم الإخوان الإرهابيين بحق الكنائس المصرية، والأقباط.