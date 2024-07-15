بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة ميدانية تفقد خلالها مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية، الذي نجح في الحصول على الاعتماد المبدئي (Provisional Accreditation) التي تمنحه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كأول مستشفى تابعة لهيئة التأمين الصحي.

وحرص المحافظ على لقاء المواطنين المترددين على المستشفى والاستماع للشكاوى والطلبات الخاصة بهم، والعمل على تسريع الرد عليها وسرعة حلها.

واستقبل المحافظ خلال الجولة، الدكتور أحمد مجدى مدير مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية، ورافقه بالجولة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، ومحمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ أقسام المستشفى، منها الاستقبال وقسم جراحات القلب المفتوح وكذلك قسم جراحات العيون والشبكية، وقسم جراحات القوقعة والسمع، كما تفقد الرعايات المركزة، والأقسام الداخلية، ومطبخ ومغسلة المستفى، كما استمع لآراء المرضى ومرافقيهم داخل المستشفي وهن مستوى الخدمات.

وقال الدكتور أحمد مجدي مدير المستشفى،: إن المستشفى حصلت على الاعتماد المبدئي(Provisional Accreditation) ، الذي تمنحه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كأول مستشفى تابعة لهيئة التأمين الصحي، مشيرا إلى أن برنامج الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يهدف إلى مراجعة وتقييم شامل للمنشأة والذي يدعم الرعاية الصحية التي ترتكز على المريض طبقاَ لمعايير معتمدة دولياً، ويؤسس لثقافة مستدامة للسلامة ومنهجية التحسين المستمر، كما يدعم رفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الصحية، ويظهر مدي التزامها بمتطلبات الاعتماد المبدئي التي تضعها الهيئة.

وأضاف مدير مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية، أن المستشفى ساهم في إجراء 16147 عملية جراحية في التخصصات المختلفة ضمن المبادرات الرئاسية، والتي تنوعت بين 1548 عملية قلب مفتوح، و1248 زراعة قوقعة، و13334 جراحات عيون، مشيرا إلى أن المستشفى يتكون من مبني واحد مقام على مساحة 3300م 2، ويبلغ إجمالي عدد الأسرة بالمستشفى 97 سريرا، وتشمل 44 سريرا بالأقسام الداخلية مقسمة إلي 28 سريرا لجراحة القلب، و16 سريرا لجراحات الأطفال وزرع القوقعة وجراحة الأسنان، وزرع القرنية، إلي جانب 17 سرير عناية تنوعت بين 12 عناية مركزة، و5 متوسطة.

واستطرد أن المستشفى يضم أيضاً 4 غرف عمليات للجراحات التخصصية المختلفة، وجار تجهيز غرفة عمليات خاصة بجراحات العيون لتشغيلها في القريب العاجل، كاشفا عن وجود وحدة غسيل كلوي بسعة 14 ماكينة تعمل بمعدل 50 حالة يوميا.