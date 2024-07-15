تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ أحداث تظاهرات الألف مسكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة، بمجمع محاكم بدر، الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة "أحمد. م." وهو المتهم الرئيسي في أحداث تظاهرات منطقة "الألف مسكن"، لجلسة 29 يوليو الجاري، لحضور المتهم من محبسه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم، وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

جدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في 18 نوفمبر من عام 2018.

حملت القضية الرقم 24885 لسنة 2013 جنايات النزهة، وقيدت برقم 7353 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة وهي القضية المتهم فيها 12 متهما بينهم شابان سوريّا الجنسية، تم إحالتهم جميعا إلى المحاكمة الجنائية لمحاكمتهم، لتورطهم في قتل وإصابة 23 شخص بينهم 4 ضباط شرطة و10 مجندين شرطة ومندوب شرطة، خلال التظاهرات التي وقت يوم 20 ديسمبر 2013