بعد إهانتها أمام الجميع .. طالبة آداب جنوب الوادي تقاضي مقدمة حفلة التخرج

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي :

تقدمت منار علاء الدين، طالبة كلية الآداب قسم الانجليزية جامعة جنوب الوادي، التي تعرضت للإهانة خلال حفل تخرجها، ببلاغ للمحامي العام في محافظة قنا، ضد مقدمة الحفل تتهمها فيه بالسب والقذف العلني والتشهير والتعدى على القيم الأسرية بين المجتمع المصرى.

و تقدم فريق الدفاع على الطالبة منار علاء الدين، ابنة مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا، والمكون من :محمد أبو زيد وهبة عبدالعزيز، وعبدة جمعة، ومحمود أحمد الهوارى، بشكوى للمحامي العام بمحافظة قنا، وجرى تحويلها لنيابة قنا الكلية للتحقيق فيها.

وكان رواد وسائل التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو يظهر مقدمة الحفل وهي تطلب من الطالبة الصعود إلى المسرح، ثم تفاجئها بقولها :"هو موقف صغير وميستهلش ولكن لا يليق بي، أنا يشرفني اني أقدمكم كلكم عدا الأستاذة - فى إشارة منها إلى الطالبة منار علاء"، مما سبب غضب الدفعة بكاملها.

وحاولت مقدمة الحفل تبرير تصرفها في مقطع فيديو لاحق، مدعية أن الطالبة أهانتها أولاً، لكن اعتذارها لم يقنع الكثيرين، وظلت التعليقات الغاضبة تتوالى ضدها.

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