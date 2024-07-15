على خلفية محاولة استهداف ترامب.. الخدمة السرية الأمريكية تعلن إجراء تحقيق شامل ومستقل

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قالت مديرة وكالة الخدمة السرية الأمريكية كيمبرلي شيتل، اليوم الاثنين، إنه سيتم إجراء مراجعة شاملة ومستقلة على خلفية محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت مديرة وكالة الخدمة السرية الأمريكية، أن الجهاز قام بمراجعة وتعزيز إجراءات تأمين مؤتمر الحزب الجمهوري، والذي يترشح عنه ترامب.

وصرحت شيتل، أن الجهاز سيعمل مع لجان الكونجرس الأمريكي المختصة في مسائل الإجراءات الرقابية، ولبحث كيفية منع تكرار الحادثة مرة أخرى.

وحاول شاب يدعى توماس ماثيو كروكس، استهداف المرشح الجمهوري دونالد ترامب أثناء كلمته في المجمع الانتخابي بولاية بنسلفانيا، لكن الرصاصة أصابت أذن ترامب فقط.

من جانبها، قامت قناصة الخدمة السرية بتصفية المهاجم بشكل فوري، أثناء تواجده على السطح.