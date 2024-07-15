شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لقافلة التحالف الوطني بالفيوم في تقديم الخدمات الطبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حققت القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، نجاحاً كبيراً في تقديم الخدمات الطبية لسكان قرية الحامولي بمركز يوسف الصديق في الفيوم.



وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي أن الإقبال الكبير على الخدمات الطبية التي تقدمها القافلة، مشيراً إلى أن هذا الإقبال يؤكد على أهمية مثل هذه المبادرات في توفير الرعاية الصحية.



قافلة التحالف الوطني في الفيوم



ويؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التزامه بمواصلة جهوده في دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، مؤكداً على أهمية تحقيق التنمية المستدامة.

خلال الفحوصات

وعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على إطلاق عددا من القوافل الطبية الموسعة والتي جابت محافظات الجمهورية والأخص الحدودية، في إطار توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى تحت مظلة واحدة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وبما يساعد على تحسين حياة المواطنين الأكثر فقرا من خلال تكاتف جميع أطرافه على تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد.