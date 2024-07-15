شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التموين والاتصالات يشاركان في الاجتماع الختامي للجنة دراسة برنامج الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل، الاجتماع الثاني اليوم، للجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وهو الاجتماع الختامي للجنة في إطار الاستماع إلى الوزراء بالحكومة الجديدة بشأن خطط عمل وزاراتهم في برنامج الحكومة.

وينعقد الاجتماع بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وعقدت اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة اجتماعات مكثفة على مدار الـ(5) أيام الماضية استعرض خلالها الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة وسط نقاشات موسعة ومستفيضة بين النواب والوزراء المعنيين وصولا إلى إيجاد حلول عاجلة للمشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات بما يعكس حرص النواب والوزراء على مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق مزيداً من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالدولة في كافة القطاعات.

يذكر أن اللجنة الفرعية الخاصة يترأسها وكيل المجلس المستشار أحمد سعد، وتضم نحو 42 نائباً وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي.



وزيرا التموين والاتصالات يشاركان في الاجتماع الختامي للجنة دراسة برنامج الحكومة (1)