شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار جهود التحالف الوطني لإعادة إعمار وتأهيل المنازل الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، فى أن يكون بمثابة مظلة حماية اجتماعية تسع الأكثر استحقاقًا، حيث انطلق من البداية على أسس سليمة وخطة دقيقة تستهدف توصيل الدعم بكافة أشكاله لمستحقيه، كما أنها نجحت فى توحيد الجمعيات والمنظمات الأهلية ووضع منهج دقيق وعلمي تسير عليها هذه الجمعيات بهدف تطوير الإنسان وتنميته، ليس فقط على الجانب المادي بينما أيضا الاجتماعى والتعليمى لتفعيل دوره فى المجتمع.

وكان تحسين حياة المواطنين الأكثر فقرا من خلال تكاتف جميع أطرافه على تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الابعاد، وإخراج الأسر من دائرة الفقر بشكل نهائى وأن تساهم تبرعات المساهمين فى إحداث تغيير حقيقي ومستدام، هدف رئيسي وكان على رأسها مبادرات لاعادة تأهيل منزل وتقديم مشروع تمكين اقتصادي وتقديم الرعاية الصحية وغيرها من الجهود الخدمية.



تأهيل المنازل تأهيل المنازل

وشملت الجهود إعمار وتأهيل وتأثيث منازل تحت مظلة التحالف الوطني لتنتقل الأسر من حياة غير آدمية إلى حياة آدمية وقامت جمعية الأورمان بأعمال إعادة الإعمار في 35 منزلاً بقرية طنسا، مركز ناصر، محافظة بني سويف في إطار جهودها المتواصلة لخدمة المجتمع المصري.

جهود التحالف الوطني لـ"سكن كريم"

ويهدف هذا المشروع الحيوي إلى تحسين الظروف المعيشية لـ 35 أسرة، وتوفير مأوى آمن وكريم لهم. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المشاريع التي تنفذها الجمعية في مختلف محافظات الجمهورية، والتي تستهدف تحسين جودة حياة الأسر الأكثر احتياجاً.

داخل إحدى المنازل



ويؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التزامه بدوره في خدمة المجتمع، وتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً.