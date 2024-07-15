شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا: برنامج الحكومة طموح ونمارس دورنا الرقابي فى التنفيذ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

وصف الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برنامج الحكومة المعروض على اللجنة البرلمانية الخاصة بالطموح.

وقال أبو العلا، إن البرنامج يتناول جميع الملفات والمشكلات التي يعاني منها المواطن المصري، مؤكدا أن مجلس النواب سيمارس دوره الرقابي في متابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ ما جاء في البرنامج في كافة الملفات، لاسيما ما يتعلق بالملف الاقتصادي والخدمي والتعليمي.وتابع أبو العلا:" العبرة في برنامج الحكومة هو الالتزام بالتنفيذ في التوقيتات المحددة"، ومؤكدا أن اللجنة بعد انتهاء الاجتماعات اليوم ستجهز تقريرها للعرض على الجلسة العامة، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة سيكون متضمنا العديد من التوصيات حسب كل ملف، لافتا إلى أن المناقشات داخل اللجنة سيكون له تأثير إيجابي كبير في صياغة التقرير النهائي عن برنامج الحكومة في كل ملف على حدة، خصوصا وأنه تم الاستماع لبيانات جميع الوزراء كل في اختصاص وزارته.

وفيما يتعلق باجتماع اليوم، بحضور السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أشار إلى أن الوزير عرض كافة الملفات والتحديات فيما يتعلق بسياسة مصر وعلاقاتها الخارجية، مؤكدا أن الاجتماع تناول مع يتعلق بتعامل السفارات مع المصريين بالخارج، وكيفية التعامل مع المشكلات وطرق حلها.

وأشار أبو العلا، إلى أن الاجتماع تناول ما يخص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وحرص مصر في الحفاظ عليها والالتزام بكافة بنودها، مؤكدا أن وزير الخارجية وعد بالتواصل المستمر مع اللجان النوعية، مع العمل على التركيز فيما يتعلق بدور الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز علاقات مصر الخارجية على النحو الأمثل.