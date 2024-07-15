بالأسماء.. ارتفاع مصابي حادث سقوط أسانسير عقار المريوطية لـ8

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني الحصيلة النهائية لمصابي سقوط مصعد ببرج سكني بالمريوطية غرب الجيزة، مساء الاثنين.

قال المصدر في تصريحات لمصراوي إن قائمة المصابين ضمت 8 أشخاص بينهم سيدة ألمانية عمرها 35 سنة وابنها 6 سنوات.

القائمة شملت 5 مصابين مصريين هم كل من: رجب 50 سنة، أميرة 33 سنة، أشرف 32 سنة، عمرو 10 سنوات، أحمد 7 سنوات، عبد الرحمن 18 سنة.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم الهرم إخطار من إدارة شرطة النجدة بسقوط مصعد داخل العقار رقم 143.

اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص المبدئي سقوط مصعد داخل العقار بشارع المجزر الآلي، مما أسفر عن سقوط 8 مصابين نقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج.