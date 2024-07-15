التعليم: نسبة النجاح في اللغة العربية بلغت حوالي ٩٦.٦٢٪؜.



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية بلغت حوالي ٩٦.٦٢٪؜.

ووفقا للوزارة، فإن عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية بلغ ٦٧١٦ طالبا وطالبة بنسبة ٠.٩٥% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٧٠٧١٦٦ طالبا وطالبة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة في المواد الدراسية الأساسية السبت 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024، إذ أدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.