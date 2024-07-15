التعليم: نسبة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الثانية ٩٧.٨٨٪؜

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت ٩٧.٨٨٪؜.

وبحسب بيان للوزارة، فإن عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان بلغ ١٢٤٧٦٨ طالبا وطالبة بنسبة ١٨.٣٧% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٦٧٩٣١٩ طالبا وطالبة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة في المواد الدراسية الأساسية السبت 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024، إذ أدى الطلاب يوم الثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.